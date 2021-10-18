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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Devler Ligi'nde 3. maçlar oynanacak

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

AA

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