"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Devler Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı: Manchester City - Chelsea

05 Mayıs 2021, Çarşamba 23:45
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından iyi savunma yaparak rakibine net fırsatlar vermeyen mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 47. dakikada Havertz ile gole yaklaştı. Alman futbolcunun ceza sahasına gelen ortada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

Mason Mount, Havertz ve N'Golo Kante ile karşı karşıya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen İngiliz ekibi, aradığı golü 85. dakikada buldu.

Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Christian Pulisic'in kale önüne pasını ağlarla buluşturan Mount, farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devler Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı: Manchester City - Chelsea

    "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur"

    Bozkır'dan Ermenistan'a 'soykırım' cevabı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 356 vefat daha

    Müslüman çalışanlarıyla empati kurabilmek için oruç tuttu

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

    İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

    Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

    AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Bilinçsiz ilaçlama sebep oldu

    'Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi'

    Myanmar'da gözaltına alınan gençlerin kaybolduğu iddia edildi

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Somali'de binlerce kişi sel sebebiyle yerinden oldu

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geçim için de seçim şart
    Cevher İLHAN

    Cenâzede Risaleden duâ okunması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık saplantısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet’ten, milletine Anayasa
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
    Süleyman KÖSMENE

    Gönüllere şifa: Kaside-i Bürde
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hatme-i hacegân tarzı” nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    “Ermeni mahallesinden başka..”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.