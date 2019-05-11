Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 61. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 70. dakikada Braian Samudio ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Emre'nin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale etti. Bu sırada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Emre'nin sağ kaval kemiğinin kırıldığını kenar yönetimine işaret etti. Emre'nin durumunu gören iki takım futbolcuları, saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Emre Akbaba, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, Braian Samudio'ya kırmızı kart gösterdi. Genç futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 4,5 ay sahalardan uzak kalmıştı. AA

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