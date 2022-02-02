Erick Pulgar Galatasaray'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar’ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

''Yeni teknik direktörünüz ve sportif direktörümüzle detaylı bir çalışma yaptık. Ligde kabul edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Muslera şubat sonu mart başı dönecek gibi görünüyor.

Giresunspor ile bir görüşme yaptık fakat onların da ligde kalma mücadelesi önemli olduğu için anlaşamadık. Pena kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştığı bir oyuncu. Bir ücret olmadan bu transferi yaptık.

Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık.''