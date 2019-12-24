Eritre Milli Takımının 7 oyuncusu kayboldu

Uganda'da düzenlenen Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası (Cecafa Senior Challenge Cup) sonrasında Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu sırra kadem bastı.

Kupa sözcüsü Rogers Mulindwa güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Sudan, Etiyopya ve Somali'ye sınırı bulunan doğu Afrika ülkesi Eritre dünyanın en katı rejimlerinden birine sahip. Başkan Isaias Afwerki ülkenin Etiyopya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1993'ten beri ipleri elinde bulunduruyor. İnsan hakları örgütleri 73 yaşındaki lideri ülkede diktatöryal bir yönetim yürütmekle suçluyor. Özellikle gençlerin Batı Afrika ülkelerine kaçtığı ülkede son olarak 20 yaş altı milli futbol takımından dört Eritreli oyuncu geçen ekimde Uganda'ya sığınma talebinde bulundu. Doğu ve Orta Afrika Uluslar Futbol Kupası'nda finale kalan Eritre ev sahibi Uganda ile karşılaşmış fakat karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Euronews Türkçe

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