Fatih Terim'in cezası 3 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü'ne açıklamaları nedeniyle verilen tartışmalı cezayı 4 maçtan 3'e düşürdü.

Fatih Terim, 3 maç men cezası nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı derbide yedek kulübesinde yer alamayacak.

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