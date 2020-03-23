Fatih Terim, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Ümit Davala'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra kendisiyle ilgili çıkan iddialara tepki göstererek, "Bir televizyon kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durumla ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfından mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'dan "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medyasından paylaştığı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kasımpaşa Kulübünün paylaştığı mesajda ise şöyle denildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz."

Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Albayrak ile Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor ve Alanyaspor kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Götepe'den geçmiş olsun dileği

Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK'den Galatasaray camiasına "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Albayrak ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Galatasaray Kulübü etiketlenerek "İyi haberlerinizi bekliyoruz." denildi.