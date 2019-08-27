Fenerbahçe Adil Rami ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami ile Ülker Stadı'nda 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ifade edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de imza töreninde hazır bulunduğu kaydedildi. Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti. AA

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