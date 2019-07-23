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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Fenerbahçe'de Eljif Elmas dönemi sona erdi

23 Temmuz 2019, Salı 09:42
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle ile anlaştıklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın İtalya'ya giderek prosedürleri tamamladıktan sonra Napoli'ye imza atacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçe'mizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçe'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!"

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca sosyal medya hesabından "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!" paylaşımında bulundu.

AA

Etiketler: fenerbahçe, elmas
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