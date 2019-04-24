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Fenerbahçe'de hedef üst üste 5. kez Dörtlü Final

24 Nisan 2019, Çarşamba 15:39
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında 25 Nisan Perşembe günü Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe kazanırsa Dörtlü Final'e adını yazdıracak

Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, bu müsabakayı da kazanması halinde 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Karşılaşmayı Zalgiris'in kazanması durumunda ise serinin beşinci ve son maçı, 30 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.

İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı. Kaunas'ta oynanan serinin üçüncü karşılaşmasını ise sarı-lacivertliler 66-57 kazanmayı başardı. 

Hedef üst üste 5. kez Dörtlü Final

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i elemesi halinde üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında AE-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

AA

Etiketler: fenerbahçe, basketbol
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