Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.