Fenerbahçe'den CAS kararı hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS), 2010-2011 sezonu hakkında yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor Kulübünün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu bir kez daha tescillenmiştir." AA

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