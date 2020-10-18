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19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü

18 Ekim 2020, Pazar 21:50
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sol kanattan Ozan Tufan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde topun Poko'dan sektiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi. Hakemin Poko'nun topa elle müdahale ettiğine karar vermesi üzerine kazanılan penaltı atışını kullanan Sosa, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Serdar'la mücadele eden Tripic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlu bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Atışı 34. dakikada kullanan Guilherme takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1. 

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1. 

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ozan Tufan'ın yaptığı ortada Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunda Murat'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada müsait durumdaki Guilherme yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

72. dakikada sağ kanattan Sinan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cisse, topla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği topu araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 

İlk kez 3 gol atarak kazandı 

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuna engel olamadı. Fenerbahçe, 43. dakikada Serdar Aziz'in golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarının başında Dimitris Pelkas'la farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Guilherme'nin golüne rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladıktan sonra Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikten sonra konuk olduğu Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.Ligde ilk kez 3 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra çıktığı 3 maçta sahadan beraberlik ayrılan Göztepe ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Karşılaşmada her iki takım da birer penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Dimitris Pelkas ilk maçında golle tanıştı

Bu sezon 2. golüne ulaşan Jose Sosa, Çaykur Rizespor karşısında da penaltıdan bir gol bulmuştu. Yaptırdığı penaltıdan sonra takımını 2-1 öne geçiren gole imza atan Serdar Aziz de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncusu geçen sezon 2-2 tamamlanan Göztepe karşılaşmasında da 1 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin yeni kadrosuna dahil ettiği isimlerden Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta takımının 3. golüne imza attı. 

Guilherme ilk gollerini attı

Sezona Trabzonspor'da başlayan ve Göztepe'ye transfer olan Guilherme, sarı-kırmızılı formayla 2. maçında iki gole imza attı. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor formasıyla Trabzonspor'a 2 gol birden kaydetmişti. 

Fenerbahçe karşısında Sosa'nın penaltı golüne engel olamayan Göztepe, bu sezon 3. kez penaltı vuruşundan kalesinde gol gördü. Yeni Malatyaspor maçında Adem Büyük, Gaziantep FK karşılaşmasında da Alexandru Maxim penaltı vuruşlarıyla sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandırmıştı.

AA

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