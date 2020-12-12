Fenerbahçe Kadıköy'de yine kayıp verdi

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Ndayishimiye’den gelirken, sarı-lacivertliler böylece Kadıköy’de üst üste 3. kez kaybetmiş oldu. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş’a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor’a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.

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