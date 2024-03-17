Fenerbahçe, kritik maçta zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanında 3-2 yendi.

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2

74. dakikada Trabzonspor yarı alanından atılan pasta, ceza alanı arkasında Oosterwolde'den kurtulan Pepe'nin, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Livakovic topa sahip oldu.

75. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza alanı içinde ikili mücadelede Djiuku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada Trezeguet'in kullandığı sert penaltı atışında top kaleci Livakovic'in ters köşesinden filelere gitti: 2-2

87. dakikada Fenerbahçe, tekrar öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada, Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi: 2-3

90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı önledi.

90+8. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içinde arbede yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Oyun zaman zaman durdu

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ile zirve takibini sürdürdü.

Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükselterek zorlu deplasmanda kritik bir 3 puan elde etti.

Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Fred, sarı-lacivertli takım forma altında ilk gollerini kaydederek 3 puanın alınmasında katkı sağladı.

Sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışması ve soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." bilgisini veren Yerlikaya, sporun her şeyden önce centilmenlik olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.