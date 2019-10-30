Fenerbahçe Mersin'de 3 golle tur atladı

Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

16. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine ortaladı. Defansın arasından iyi sıyrılan Sadık Çiftpınar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1 28. dakikada Alper Potuk'un vuruşunda Tarsus İdmanyurdu defansından seken topu önünde bulan Deniz Türüç, yerden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2 53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu kapan Ali Yavuz Kol, meşin yuvarlağı Çağrı Yağız Yasak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu da iyi bir vuruşla pozisyonu gole çevirerek farkı 1'e indirdi: 1-2 69. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda Tarsus İdmanyurdu defansının uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışındaki Tolgay ile buluştu. Genç oyuncu, uzak mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Anıl Demir'in yanından ağlara gönderdi: 1-3 Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, adını 5. tura yazdırdı. AA

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