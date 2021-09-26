Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından lider döndü

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek 16 puanla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda top kaleci Munir’de kaldı. 30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2. 42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. 48. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, savunma topu uzaklaştırdı. 51. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Rossi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti. 55. dakikada Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta, top kaleci Munir'de kaldı. 57. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası önünde topla bulan Valencia'nın şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. 58. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Traore'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 70. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2. 82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Gustavo'nun sert şutunda, kaleci Munir topu kurtardı. 90. dakikada altıpas içinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi. AA

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