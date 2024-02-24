Fenerbahçe zorlu maçta Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Zirve yarışında hata yapmadı Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede her iki takım da ilk yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Kasımpaşa; Fall ve Omeruo'yla, Fenerbahçe de Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dzeko ilk yarıda gole yaklaşan isimlerdi. Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci devrede fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 58. dakikada meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın ortasında Porozo'nun kafa vuruşunda Kasımpaşa 1-0 öne geçti. 64. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırdı. Fenerbahçe galibiyeti uzatma dakikalarında yakaladı. 90+4. dakikada VAR uyarısı sonrasında Yunus Emre Gedik'in elle oynadığına hükmeden hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'dan dönerken Belçikalı futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-1. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 70 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İç sahada üst üste 5 maçta gol yedi Kasımpaşa karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, evinde oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol gördü. Galatasaray ile oynadığı derbi maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bir sonraki iç saha maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Farklı kazandığı bu maçın ardından Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan İsmail Kartal'ın öğrencileri, MKE Ankaragücü'nü ise 2-1'lik skorla geçti. Corendon Alanyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa karşısında da kalesini gole kapatamadı. Fenerbahçe ligde son 5 maçın 4'ünde geriye düştü Kasımpaşa karşısında 58. dakikada yediği golle 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 4'ünde ilk golü yiyen taraf oldu. 23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının Tolga Ciğerci'nin 13. dakikada penaltıdan attığı golle mağlup duruma düşen sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in ilk yarıda kaydettiği 2 golle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. 24. haftada Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bir sonraki haftada iç sahada Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Augusto'nun golüyle 1-0 mağlup tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci yarıda Tadic ve Dzeko'nun golleriyle öne geçse de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında da ilk yarıyı mağlup tamamlayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da 58. dakikada geriye düştü. Porozo'nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 64. dakikada frikikten attığı golle eşitliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş ligde 1048 gün sonra gol attı Kasımpaşa karşısında 64. dakikada kazanılan frikikte topu filelere gönderen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 1048 gün sonra golle buluştu. Sarı-lacivertli formayla 12 Nisan 2021'de iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde fileleri havalandıran Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunu 24 lig maçında 10 asistle, 2022-2023 sezonunu ise 15 lig maçında 1 asistle tamamlamıştı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor maçında takımına gol katkısı sağlayan Mert Hakan Yandaş, ligde de ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetmeyi başardı. Alexander Djiku cezalı duruma düştü Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Kasımpaşa maçının 84. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hajradinovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Djiku, Atakaş Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü. İlk yarı 12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı. 14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı. İkinci yarı 58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde iyi yükselen Porozo kafa ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1. 64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan'ın kullandığı frikikte top köşeden ağlara gitti: 1-1. 80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruş sonrasında hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu. Hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanmak için Batshuayi topun başına geçti. Batsuhayi'nin penaltısında kaleci Ali Emre soluna gelen topu kurtardı, boşta kalan meşin yuvarlağı Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. AA

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