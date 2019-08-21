Fiorentina Franck Ribery'yi kadrosuna kattı

Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayıran 36 yaşındaki Fransız futbolcu Ribery, kariyerini İtalyan ekibi Fiorentina'da sürdürecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, Fransız yıldız Frank Ribery'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılan 36 yaşındaki Ribery, kariyerini İtalyan temsilcisi Fiorentina'da sürdürecek. Floransa'da havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fransız futbolcunun iki yıllık sözleşmeye imza attığı basına yansıdı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun yarın basına tanıtılacağı kaydedildi. AA

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