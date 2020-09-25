"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor

25 Eylül 2020, Cuma
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

7. dakikada Gyurcso'nun sağdan kullandığı faulde penaltı noktası üzerinde yükselen Juric'in kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

21. dakikada Gyurcso'nun soldan ortasında Linnes'ten seken top altıpas önündeki Jradi'ye geldi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisindeki Marcao, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

41. dakikada Linnes'in sağdan ortasında kale sahası gerisindeki Diagne'nin vurduğu meşin yuvarlak ters taraftan auta gitti.

52. dakikada Diagne'nin pasıyla sağdan atağa katılan Linnes, bekletmeden topu ceza sahasına gönderdi. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram, topu geriden gelen Diagne'ye bıraktı. Senegalli futbolcunun penaltı noktası civarındaki vuruşunda top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Diagne'nin ikinci şutunda top üstten auta çıktı.

53. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Babel'in vurduğu top ters taraftan auta gitti. 

55. dakikada Jradi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Diamantakos, meşin yuvarlağı tersten atağa katılan Caktas'a aktardı. Bu oyuncu, uygun durumda bekletmeden vurduğu topu farklı şekilde auta attı.

68. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında ceza sahası içi sol çapraza gelen topa Caktas gelişine vurdu ancak yerden seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu alan Belhanda, iki rakibi arasında pasını Diagne'ye gönderdi. Senegalli oyuncunun altıpas gerisinde yaptığı röveşatada kaleci Posavec son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Soldan atağa katılan Emre Taşdemir'in yerden ortasına Belhanda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Posavec'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde sol kanatta taç çizgisine kadar açılan topu Marcao aldı. Rakibi Mujakic'ten şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu, pasını altıpastaki Babel'e çıkardı. Hollandalı oyuncu, kaleci Posavec'i geçen topu ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında arka direkteki Diamantakos'ın kafayla vurduğu topu yakın direk dibinde kaleci Fatih Öztürk son anda çıkardı.

Müsabakayı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanan turu geçen taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak.

Galatasaray, play-off turundaki maçı 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Yoluna kayıpsız devam ediyor

Galatasaray, iyi başladığı sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki ilk iki maçında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı karşılaşmalarda da Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etti.

Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça moralli çıkacak.

Fatih Terim ile elemerdeki tüm maçları kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde çıktığı tüm eleme maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti.

Galatasaray, Terim idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı elemelerde ise Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split ekiplerini yendi.

Belhanda oyuna girdi, golünü attı

Sezona iyi başlayan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda oyuna dahil olduktan kısa süre sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.

Yedek başladığı maçta 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil olan Faslı oyuncu, 76. dakikada ağları havalandırdı.

Süper Lig'de geçen hafta sonu Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada da fileleri sarsan Belhanda, bu sezonki gol sayısını 2'e çıkardı.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk ayak bağı değildir

    Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor

    Şeker pancarının taban fiyatı neden açıklanmıyor?

    “Çocukları okuldan soğuttuk”

    Akdeniz, barış denizi olsun

    Kışlık hazırlıklar için son demler

    Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok erken veda

    'Yüksek Mahkemenin kararını kabul edeceğim'

    İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Yargıtay'dan Türköne hakkında tahliye kararı

    MGK bildirisi yayınlandı

    'Hastalarda zatürre oranı düşmeye devam ediyor'

    Rasulayn'da iki terör saldırısı: 2 sivil öldü, 11 sivil yaralandı

    % 80 zam hangi vicdanla bağdaşır?

    ABD'de 22 eyalette vakalar arttı

    Marmara'da deprem! - İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin açıklaması

    Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada 8 işçi yaralandı

    'İsrail'in bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalayacağını umuyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistemle eskiye dönüş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet adamı üslûbu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Dünya tersine dönüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Senin ne ihtiyacın var, bana ısrar ediyorsun?
    Hüseyin Topuz

    Duâlarımızın kabul olması için
    Genel

    Hukuk ayak bağı değildir
    Risale-i Nur'dan

    Fânî dünyaya bedel, bâkî bir Cennet bizi bekler
    Rifat OKYAY

    Haramdan saadet çıkmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.