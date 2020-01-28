Galatasaray'da sakatlık şoku

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı futbolcular Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasına devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin MR'ları çekildi. Gerçekleştirilen tetkiklerde sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen iki oyuncunun da tedavisine başlandı. AA

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