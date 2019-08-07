"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Galatasaray ile Akhisarspor Süper Kupa için ter dökecek

07 Ağustos 2019, Çarşamba 10:26
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray'da takımın başında Levent Şahin yer alacak

Galatasaray ile Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Akhisarspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde mücadele eden ve izinli olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray 9'uncu, Akhisarspor ikinci kez oynayacak

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

İkinci kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçen yıl Konya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. 

Uzatma bölümünde de takımlar skoru değiştirmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. 

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. 

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Ankara ikinci kez ev sahipliği yapacak

Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

AA

Etiketler: süper kupa, galatasaray, akhisarspor
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    571 bin dosya mahkemesiz çözüme kavuştu

    Türkiye ile Rusya arasındaki vize muafiyeti bugün başlıyor

    Kabil'de bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var!

    ''Babama da dua etmeyi lütfen unutmayınız"

    NATO’nun 'Irak'ta yeni görev' teklifine Yeni Zelanda’dan ret kararı

    Galatasaray ile Akhisarspor Süper Kupa için ter dökecek

    Bayramda ulaşım ücretsiz olacak; 'yap-işlet-devret' projeleri hariç...

    Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar

    Nefreti besleyen liderleri reddedin

    BM: İdlib ve çevresinde hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi

    Büyük tepki çekmişti: Air Canada başörtüsü skandalı ile ilgili özür diledi

    Düşmanlığa değil, uyuma destek

    AKP artık problemleri çözemez

    “Elektrik faturaları vatandaşı fena çarpıyor”

    İşyeri açılışları % 6,2 azaldı

    'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

    Her 100 adayın 81'i 'üniversiteli' oldu

    Koza İpek Holding davasında yeni gelişme

    İşte dünyanın en ince altını... İnsan tırnağından 1 milyon kez daha küçük!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’in bıraktığı hukuk enkazı
    Mustafa ORAL

    Hz. Hatice’nin çağımıza çağrısı
    Faruk ÇAKIR

    Uçuracak demişlerdi, ne oldu?
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler kurban yükümlüsüdür?
    Risale-i Nur'dan

    Vesveselerden nasıl kurtulunur?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailesiz toplum planları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasetteki kriz ve çaresi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş yok; savaş korkusu var
    Genel

    Nefreti besleyen liderleri reddedin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.