Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı on-line olarak yapıldı

Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak düzenlendi. Toplantıyı yönetim kurulu adına başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın takip ettiği bildirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik ve sosyal krizlere neden olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sorunlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in hastalığı ve futbol takımının da içinde bulunduğu tüm branşlarda başarısız sonuçlar alınmasının üzüntülerini artırdığını belirten Hamamcıoğlu, olumsuzlukların peşinden başka olumsuzlukları getirdiğini, mevcut olumsuzlukları da pekiştirdiğini anlattı.