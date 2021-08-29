Galatasaray Kasımpaşa maçında beraberlik

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçı, 2-2 berabere tamamlandı.

18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan topu taşıyan Yusuf Erdoğan, ceza sahası köşesinden şutunu çıkardı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Van Aanholt'un pasıyla kale sahası gerisinde topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diagne, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu, yavaş kalınca araya giren Tarkan Serbest, tehlikeyi uzaklaştırarak önemli bir gol fırsatına engel oldu.

27. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Diagne'nin ıskaladığı meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Evren Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

45+2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasında Jörgensen'in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hajradinovic'in dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

62. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Taylan Antalyalı'dan seken topa ters kanatta Yusuf Erdoğan'ın çıkardığı şutta kaleci Muslera, yakın direkte gole izin vermedi.

66. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2

74. dakikada Van Aanholt'un ara pasında Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Galatasaray 3. gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldı. Açısı daralan Cezayirli futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda araya giren Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Travnik'in soldan ortasında Eysseric'in arka direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Notlar

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle milli maç arasına 7 puanla girdi. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puana yükseldi.

Terim, soyunma odasına erken gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakada ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına girdi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada 2-0 önde olan sarı-kırmızılı takımın 45+2. dakikada kontrataktan gol yemesinin ardından bitiş düdüğünü beklemedi ve soyunma odasına gitti.

İlk golde Rumen iş birliği

Galatasaray'ın bulduğu ilk golde Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau başrolü oynadı.

Maçın 32. dakikasında gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan yeni transfer Morutan'ın gönderdiği pası Cicaldau gole çevirdi ve sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi.

Ligin ilk haftasındaki GZT Giresunspor müsabakasında penaltıdan ağları havalandıran Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

Taylan'ın büyük hatası gole neden oldu

Sarı-kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top, golle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında kendi yarı alanının ortalarında Taylan'ın yaptığı top kaybı sonrasında Umut Bozok, Kasımpaşa adına 2-2'lik beraberliği sağlayan golü attı.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Umut Bozok iyi başladı

Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Lacivert-beyazlı kulübün Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı 24 yaşındaki santrfor, 2. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasının ardından Galatasaray maçında da ağları havalandırdı.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa teknik direktörü Cihat Arslan, ilk yarının sonunda farkı 1'e indiren golü bulmalarının maça ortak olmalarında önemli rol oynadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da müsabakada iyi mücadele ettiğini belirten Arslan, "Futbol adına güzel bir akşamdı. Galatasaray takımı hücum anlamında çok iştahlı. Herkes 4'lü diyor ama ben 2'li görüyorum. Sağ ve sol beki daha hücumcu. Ama savunmaya geçişte de sorunları olan bir takım. Analizlerimizde bunu saptadık. Buna çalıştık. Geçişlerdeki üstünlüğü Galatasaray'a verirseniz sizi cezalandırabilir ama savunma geçişinde zaafı olduğu için biz de cezalandırabiliriz. Maçın ilk yarı anlamında özeti buydu. Bazen atakları sonlandırmanız gerekiyor. Olmayan pozisyondan 2 kötü gol yedik. Maçın hikayesi 2-1'den sonra değişti. İlk yarının sonunda golü bulmak mental olarak bizi diri tuttu. Oyuncu değişikliği de karşılığını verdi. Biz de 3-2'yi yakalayabilirdik, Galatasaray da yakalayabilirdi. Adaletli bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 2-0 geriye düşmelerine rağmen skoru 2-2'ye getirmelerinin önemine dikkati çeken Cihat Arslan, "Pes etmemek bir takım adına çok değerli. Futbol her zaman bir meydan okumadır. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah milli maç arasıyla beraber daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Bunun herhangi bir pardonu yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalmalarının bir "Pardon"u olmadığını belirtti.

Karşılaşmanın kırılma anının ilk yarının uzatma dakikalarında yedikleri gol olduğunu aktaran Terim, maç değerlendirmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Maçın 15 ile 45. dakikaları arasında muhteşem futbol oynadık, çok gol kaçırdık. Devre arasına 2-0 girmek başka bir oyun demektir. Ancak 2-1 daima herkesin umududur. Biz de 2-0'dan 2-1 yapsak, 'Şimdi 2-2 yapıyoruz.' deriz. 2-0 veya 3-0 başka bir şeydir, başka bir oyun oynanır. Maalesef basit golleri atamadık, basit pasları atamadık. Devreye 2-0 da girebilirdik ama maalesef topu kaybettiğimiz yer ile gol yediğimiz yer arasında 4 defans oyuncusuna 2 hücum oyuncusu varken gol yedik. Bu bizi üzdü, çünkü daha rahat oynayacaktık. İkinci yarının bir bölümünde düşeceğimiz aşikar. Bunu ancak skorla ve rahat bir oyunla, topun bizde olmasını sağlayıp bol pas yaparak halledebilirdik. Çabuk oyuncularımızla pozisyon bulabilirdik. Bir de 60. dakikadan sonra çıkarken bir gol yiyince rakip yükseldikçe yükseldi, biz düştükçe düştük. Son 15 dakika bazı oyuncularımız fiziksel olarak gitmez oldu. Buna rağmen 1-2 pozisyon bulduk. Onları da atamadık. Son bölümde de 3-2 kaybedebileceğimiz pozisyonları verdik."

Alexandru Cicaldau'yu rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkardığını aktaran Terim, "Alex'in çıkması aklımızda yoktu. Midesinde bir problemi oldu. Denedik ama ağrısı olduğunu söyleyince oyundan almak zorunda kaldık. Kendisi bizim için önemli bir futbolcu. Buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçmişse ne olursa olsun kazanmalı. Bunun herhangi bir pardonu yok." ifadelerini kullandı.