Galatasaray kazanmaya devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçı kazandı.
Galatasaray, bu dönemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
AA