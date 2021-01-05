Galatasaray Konya'da kayıp

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 yendi.

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı. 41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Arda Kardeşler VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0 43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti. 45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Daci'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1. 75. dakikada Guilherme'nin ceza sahasında Linnes'e müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda Sehic topu kurtardı ancak hakem kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. 77. dakikada penaltı için topun başına ikinci defa geçen Diagne'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. 82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Luyindama'nın Abdülkerim Bardakçı'ya yaptığı hareket için hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-2. 90+2 ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengeli'anın sağ kanattan vuruşunda topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2 90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinde Babel'in sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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