Galatasaray-PSG maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak. AA

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.