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6 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Galatasaray transfer iddialarını yalanladı

06 Eylül 2020, Pazar 17:03
Kulüpten yapılan açıklamada, "Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

AA

Etiketler: Galatasaray, transfer iddia
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