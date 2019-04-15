Galatasaraylı yöneticiler MHK Başkanı ile görüştü

Galatasaray Başkanı Cengiz ile bazı yöneticiler, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Çelik ile görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ile görüştü. TFF'nin Beylerbeyi'ndeki tesislerinde gerçekleşen görüşmede, Mustafa Cengiz ile Sabri Çelik'in yanı sıra, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede, Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının ele alındığı bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.