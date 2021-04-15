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16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Gençlere sahip çıkalım

15 Nisan 2021, Perşembe 19:00
FENERBAHÇE İLE 2018'DE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAYAN 17 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU ÖMER FARUK BEYAZ, ALMANYA’NIN STUTTGRAT KULÜBÜ İLE ÜCRETSİZ ANLAŞARAK, 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart, gelecek sezon için Fenerbahçe'den transfer edilen Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz ile yaz transfer sezonundan başlamak üzere 30 Haziran 2025'e kadar anlaşmaya varıldığı ve 17 yaşındaki futbolcu için transfer bedeli ödenmeyeceği ifade edildi. Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, Fenerbahçe ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ın büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ömer, olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında." yorumunu yaptı.

Genç futbolcuya kendisini geliştirmesi için Stuttgart'ta zaman verileceğini belirten Mislintat, "Ömer'in Stuttgart'ı seçmesinden gurur duyuyoruz. Diğer kulüplerden birçok teklif almasına rağmen onun kalitesindeki bir oyuncuyu bedelsiz transfer ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu. Ömer Faruk Beyaz ise kulüp yetkililerinin kendisine gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ederek, Stuttgart'ı genç oyuncuları desteklemesi ve gelişimine katkı sağlayacağı için tercih ettiğini söyledi. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart takımıyla anlaştığını açıklamıştı. Fenerbahçe ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

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