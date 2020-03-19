Gençlik ve Spor Bakanı, Kulüpler Birliği başkanları ile bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün saat 13.30'da futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, basketbol, voleybol federasyonlarımızın başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13.30'da bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. AA

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