Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu. Özsoylu, "Arkamızda kimse yok, Gökçek zamanı bazı destekler alabiliyorduk. Bizim arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok" dedi.

1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonrasında elenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in Kurucu Başkanı olduğu Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Penaltı atışları sonrası turu kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade eden Osman Özköylü, "Bugün sahada mücadele eden sahada yüreğini ortaya koyan maçtan önce konuştuğumuz her şeyi fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Rakip çok büyük bütçelerle kurulmuş, hepsi birbirinden deneyimli ve kaliteli oyunculara sahip bir Gazişehir takımı vardı. Maçın geneline bakınca elle tutulur bir iki pozisyon dahi sayamıyorum. Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Kısacası olağan üstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Ama maalesef penaltılarda kaybettik. Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sebebi ile 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Kadroya girebilecek, katkı sağlayabilecek, değerli ve önemli dört futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Finalde Gazişehir ve Hatayspor takımlarına başarılar diliyorum" dedi.

