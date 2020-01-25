Göztepe yeni evine kavuşuyor

Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkacak Göztepe, İzmir'de oynadığı iç saha karşılaşmalarında 3 farklı statta taraftarlarıyla buluştu.

Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkacak Göztepe, İzmir'deki iç saha karşılaşmalarında 4. farklı statta taraftarıyla buluşacak. Süper Lig'de bu yıl 28. sezonunu geçiren Göztepe, yarın saat 16.00'da oynayacağı Beşiktaş maçıyla kendi stadı Gürsel Aksel Stadı'na kavuşacak. AA

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