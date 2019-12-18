Haftanın maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak. Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler 20 Aralık Cuma: 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 21 Aralık Cumartesi: 15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık 17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen 20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat 22 Aralık Pazar: 14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya 16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır 23 Aralık Pazartesi: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler 20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek AA

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