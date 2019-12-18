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Haftanın maçı Cüneyt Çakır'ın

18 Aralık 2019, Çarşamba 13:29
Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

AA

Etiketler: süper lig, cüneyt çakır
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