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Hatayspor'dan yalanlama

20 Temmuz 2020, Pazartesi 18:11
Hatayspor Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulübün Twitter hesabından Hatayspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz, gelecek sezon planlamasına bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, "Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler: Hatayspor, yalanlama
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