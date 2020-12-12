Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti. 24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı. 27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi. 50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı. 59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1. Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. AA

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