"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:01
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi.

50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı.

59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: Hatayspor, Fatih Karagümrük
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 222 vefat daha

    23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

    İsrail, Filistinli ailelere evlerini kendi elleriyle yıktırdı

    Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 123 bini geçti

    İstanbul'un deprem müdahale planı açıklandı

    İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını dondurdu

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 milyon 503 bini aştı

    ABD'den Pfizer-BionTech aşısının acil kullanımına onay geldi

    'Bazı çiftçiler yazlık ekim yapacak'

    Örnek duyarlılıkla cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi

    Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi

    Libya tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Fas'tan İsrail ile normalleşmeye ilişkin açıklama

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'

    İstanbul'daki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde

    Fas'ın İsrail'le normalleşmesine tepkiler sürüyor

    Hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuraklık neyin tokadı?
    Faruk ÇAKIR

    Rahmet niye kesildi?
    Cevher İLHAN

    "Hâkim, 'şu kişi ne der' diyorsa…”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Av. Yakup Alkan
    Genel

    'Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor'
    Ahmet BATTAL

    Parlamenter Demokrasinin erdemleri
    Fatih Yokuş

    Allah'tan yardım dilemek
    Ali HAKKOYMAZ

    Devasız dert yok!
    Halil ELİTOK

    Üç 's'den biri olan samimiyet - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.