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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Iker Casillas kalp krizi geçirdi

01 Mayıs 2019, Çarşamba 18:28
Portekiz'in Porto takımında eldiven takan İspanyol milli kaleci, idman sırasında hastaneye kaldırıldı. Medyaya göre hafif bir kalp krizi geçiren Casillas, kateter ameliyatı oldu.

Portekiz medyası, Real Madrid'den sonra Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas'ın sabah idmanında kalbiyle ilgili bir sorun yaşamasının ardından CUF Porto Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. İspanya'nın milli kalecisinin hafif bir kalp krizi geçirdiği belirtildi. 

Porto futbol kulübü, Casillas'ın hastaneye kaldırıldığını doğrulayıp durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Medyaya göre koroner bakımda tedaviye alınan 37 yaşındaki Casillas'a kalp kateterizasyonu denilen küçük bir ameliyat yapıldı. 

Şuuru açık olan ve tehlikesi bulunmayan Casillas'ın sezonu kapattığı belirtildi. 

Eski ve şimdiki takım arkadaşları, diğer takımlar ve sporcular 'geçmiş olsun' mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

Etiketler: Iker Casillas, kalp krizi, Porto
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