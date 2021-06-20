"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

İşinden evine bu şekilde gidiyor

20 Haziran 2021, Pazar 13:33
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesiyle ilgi çekiyor.

Askeri öğrenciyken 1991'de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu.

 

Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı.

Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.

Her gün işi gereği teleferikle çıktığı Babadağ'dan yamaç pilotlarıyla uçuş gerçekleştiren Koçak, yaklaşık 2 bin metreden wingsuit uçuşu yaparak Ölüdeniz'e iniyor. Koçak daha sonra otomobiline binerek kısa bir yolculuğun ardından Ovacık mevkisindeki evine ulaşıyor.

"Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor"

Koçak, Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyledi.

Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık hayali teleferiğe genel müdür olarak tecrübeleriyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koçak, "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika, teleferikle ise 25 dakika sürüyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.

Koçak, zaman içinde ürettiği ve sosyal medyada paylaştığı videoları izleyen dünyanın birçok yerinden insanın Babadağ'a, Ölüdeniz'e gelmek istediğini dile getirdi.

Hava sporlarıyla ilgilenen sporcu sayısının artmasını istediğini ifade eden Koçak, Babadağ Teleferik'in de bölgeye gelecek sporcuları desteklediğini vurguladı.

Koçak, Babadağ'ın dünyaya Türkiye'yi, özellikle hava sporları adına tanıtmak için çok büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

İşini severek yaptığını anlatan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşim, yaşam tutkum olan uçmak, atlamak gibi sporları her gün yapma imkanı sunuyor. Sabah işe gelip günlük yapmam gereken faaliyetleri gerçekleştiriyorum. İşler bitince 1700, 1800, 1900 metre bazen 1200 metredeki pistlerden o gün müsait herhangi bir pilot arkadaşımla uçuyoruz. Sonra ben wingsuit ile atlıyorum. Bazen yere yakın bazen yerden uzaktan, bazen de uçan herhangi bir yamaç paraşütünün yanında süzülüp paraşütümü açarak yere iniyorum. Her gün bunu yaparak mesaimi tamamlayıp evime gidiyorum. Muhtemel dünyada bunu yapan ikinci kişi yok. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Babadağ Teleferiği olduğu yerden daha yükseğe çıkarmak ve kendime bir şeyler katmak için her geçen gün daha çok çalışıyorum."

AA

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müsilaj analizinin ilk sonuçları açıklandı

    Dünyada ve Türkiye'de aşılama sürecinde son durum?

    "114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz"

    Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: "Yasa dışı" yeni adımlardan kaçın!

    Arjantin Sağlık Bakanlığı: Bir kişide kara mantar hastalığı tespit edildi

    İşinden evine bu şekilde gidiyor

    1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gözaltılar

    Yaz Kur'an kursu kayıtları başlıyor

    30 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor

    HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme yarın

    Hukuk devletinin süreçleri işlemiyor

    Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    'Saldırı birliktelik ve demokrasiye'

    Pandemi bitse de esnek çalışma kalıyor

    Çin zulmü ‘ölülere’ uzandı

    'Marmara Denizi komada'

    Sonbaharda 4. dalga uyarısı

    Türkiye'de 5 bin 480 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacak

    Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu yaklaşım hâkim olsaydı KHK faciası olmazdı
    Ahmet BATTAL

    Korkan susar, bağıran korkmaz
    Mehmet KARA

    “Hangi reis doğru söylüyor?”
    Misbah ERATİLLA

    Ekran orucu
    Adnan NACİR

    Kutup kutup ense...
    Yasemin YAŞAR

    Hırs-ı sevapla ‘cemaati terk etmek’
    Faruk ÇAKIR

    Tek parti tek karar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır
    Risale-i Nur'dan

    En mühim ihsan: Mağfiret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.