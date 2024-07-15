İspanya, İngiltere'yi yenerek 2024 Avrupa Şampiyonu oldu

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi

45+1. dakikada Rice'ın İspanya yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Foden'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Unai Simon direk dibinde topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk 45 dakikada meşin yuvarlak büyük oranda İspanya'nın ayağında kalırken 45+1. dakikada İngiltere'nin duran toptan bulduğu pozisyon haricinde önemli bir gol girişimi olmadı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar sokulan Yamal, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Williams'a aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49. dakikada Williams'ın pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Olmo'nun şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Williams'ın ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Bellingham'ın yay içinden sert şutunda top kalenin yanından oyun alanı dışına gitti.

66. dakikada Olmo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yamal'ın yerden uzak köşeye şutunda kaleci Pickford uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Saka, pasını altıpas önündeki Bellingham'a aktardı. Kaleye sırtı dönük olan bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Palmer'ın önüne bıraktı. Ceza yayının sağındaki Palmer, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yamal'ın karşı karşıya şutunda kaleci Pickford sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

86. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Cucurella'nın soldan altıpas gerisine gönderdiği topa kayarak dokunan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

89. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağdan kullanılan kornerde Rice'ın kafayla vurduğu topu kaleci Unai Simon çizgi üzerinde çıkardı. Altıpas gerisine yükselen topa bu kez Guehi kafa vuruşunu yaptı. Bu kez çizgi üzerindeki Olmo kafayla topun ağlara girmesine engel oldu. Dönen topta şansını Rice bir kez daha denedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya rekor kırdı

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.

İngiltere üst üste 2. kez finalde kaybetti

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finalde mücadele eden İngiltere, yine mutlu sona ulaşamadı.

Turnuva tarihinde ikinci finalini oynayan İngilizler, bir kez daha sahadan üzgün ayrıldı.

Final maçının oyuncusu Williams

İspanya-İngiltere maçının oyuncusu, İspanya'ya şampiyonluğu getiren gollerden ilkini atan Nico Williams oldu.

Williams, turnuvada ikinci golünü İngiltere ağlarına gönderdi.

Southgate, Harry Kane'i 61. dakikada oyundan aldı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, takım kaptanı ve golcüsü Harry Kane'i karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan aldı.

İspanya'nın 1-0 öne geçmesinin ardından Southgate, ilk oyuncu değişikliği hakkını Kane'i kenara alarak yaptı. Southgate, Kane'in yerine İngiltere'nin Hollanda ile oynadığı yarı final maçında 90+1. dakikada galibiyeti getiren golü atan Ollie Watkins'i sahaya sürdü.

Kane'in çıkmasının ardından İngiltere'de kaptanlık pazubendini Kyle Walker taktı.

Palmer, 3 dakikada golünü attı

İspanya karşısında İngiltere'nin tek golünü atan isim Cole Palmer oldu.

Gareth Southgate'in 70. dakikada Mainoo'nun yerine oyuna aldığı Palmer, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

İspanya'da da ikinci yarıda oyuna dahil olan Mikel Oyarzabal golünü attı. 68. dakikada oyuna giren Oyarzabal, 86. dakikada takımına şampiyonluğu getiren golü attı.

İspanya 7'de 7 ile şampiyon

Finalde İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya, EURO 2024'te oynadığı tüm maçları kazandı.

İspanyollar, turnuvada Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan, Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere'yi mağlup etti.

De la Fuente, ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı

Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya'nın başında ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçen sezon UEFA Uluslar Ligi'nde de İspanya'yı şampiyonluğa ulaştırmıştı. İspanya, finalde Hırvatistan'ı penaltılarla mağlup ederek 2022-2023 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazandı.

Almanların Cucurella'ya tepkisi sürdü

Alman futbolseverler, İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı maç boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıkladı.

İspanya'nın, çeyrek finalde Almanya ile oynadığı maçta Cucurella'nın eline top gelmiş hakem devam kararı vermişti. Alman taraftarlar, o karşılaşmanın ardından İspanya'nın oynadığı her maçta Cucurella'ya tepkisini sürdürdü.

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak EURO 2024 final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak EURO 2024 final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Tribünlerde İngiliz hakimiyeti

İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu.

İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Kapanış seremonisi

İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi.

"El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.

İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti.