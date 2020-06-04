Karar CAS’tan dönecek

TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, AVRUPA KUPALARINDAN 1 YIL MEN EDİLMELERİ KARARININ ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİNDEN (CAS) DÖNECEĞİNE İNANDIKLARINI SÖYLEDİ.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.

Başkan Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından bordo-mavililere verilen cezayı değerlendirdi.

UEFA üst kurulunun UEFA'dan bağımsız olarak hareket eden bir kurum olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor, 2019 bütçesi, gelir-gider dengesini sağlamış, aynı zamanda bugün itibarıyla kar açıklamış bir kurum. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezanın bir an önce CAS'a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız." dedi.

Ağaoğlu, itiraz için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, şunları aktardı: "Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etmiştik. Olayın CAS'a taşınacağı, hukuksal süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki; çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içerisinde bunun da CAS'tan geri döneceğine olan inancımız tamdır." Ağaoğlu, Futbol Federasyonu ve UEFA'ya kurum olarak gösterilen tepkilere de değinerek, "Şu kadarını söyleyebilirim; TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Karar UEFA'nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA'ya da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Lütfen bu konuda taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Çok ciddi şekilde süreci yürüteceğiz. Karar CAS'tan dönecektir, bu konuda da en ufak bir endişemiz yok." şeklinde konuştu.