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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup etti

04 Ekim 2020, Pazar 22:30
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

8. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas gerisine düşen topa Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi önledi.

12. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

35. dakikada soldan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde Luyindama ceza sahasında topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası gerisindeki Alan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında top penaltı noktası üzerindeki Hajradinovic'e geldi. Bu oyuncu, pasını gerideki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu üstten kornere tokatladı.

44. dakikada Aytaç Kara, sağdan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yerden ortaladığı topa ceza yayı içinde bekletmeden vurdu. Kaleci Fatih, soluna gelen topu direk dibinde kornere gönderdi.

45. dakikada sağdan kullanılan kornerde kaleci Fatih Öztürk'ün ıskaladığı top arka direkteki Tarkan Serbest'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza sahasına giren Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra uygun durumda plase vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta gitti.

61. dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağından şutunda top auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı baskıyla topu kapan Babel'in şutunda, top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonun devamında sol kanatta topu alan Babel'in ortasında, altıpas gerisindeki Diagne uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

86. dakikada Aytaç Kara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita, sağ çaprazda sert vurdu ancak kaleci Fatih topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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