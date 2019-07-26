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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Kasımpaşa son 5 sezonda kasasını doldurdu

26 Temmuz 2019, Cuma 14:37
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son 5 sezonda futbolcu satışından elde ettiği gelirle dikkati çekti.

Son olarak Mısırlı milli futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) yaklaşık 10 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya gönderen lacivert-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana oyuncu satışından önemli kazanç sağladı.

Kasımpaşa, oyuncuların transfer olduğu kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamalar ile Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verileri dikkate alındığında bu süreçte Ryan Babel, Ryan Donk, Özer Hurmacı, Eren Derdiyok, Mbaye Diagne, Samuel Eduok ve Trezeguet'nin satışından 31 milyon avroyu kasasına koydu.

İlk büyük gelir Diagne'den

Kasımpaşa, oyuncu satışında ilk büyük gelirini Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin bonservisinden elde etti.

Golcü oyuncu, geçen sezonun devre arasında 10 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Kasımpaşa, satışından önemli bir kazanç sağladığı Diagne'yi 2017-2018 sezonunun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Trezeguet değerini 5'e katladı

Kasımpaşa, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Trezeguet'den büyük gelir elde etti.

Lacivert-beyazlı ekip, Mısırlı milli futbolcuyu 2017-2018 sezonu başında kiralık olarak renklerine bağladı.

Trezeguet'nin gösterdiği performanstan memnun kalan Kasımpaşa, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisini Belçika'nın Anderlecht takımından 2 milyon avroya aldı.

Geçen sezon sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Trezeguet, tercihini İngiltere'den yana kullanarak 10 milyon avro bedelle Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer oldu.

AA

Etiketler: Kasımpaşa, transfer
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