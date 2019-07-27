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Kayserispor Başkanından Deniz Türüç açıklaması

27 Temmuz 2019, Cumartesi 22:10
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Deniz Türüç'le ilgili transfer haberlerinin hem kulübü hem de futbolcuyu rahatsız ettiğine dikkati çekti.

Transfer görüşmeleri yaptıklarını fakat herhangi bir neticeye ulaşılmadığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Son günlerde artan şekilde kaptanımız Deniz Türüç'le ilgili transfer haberleri çıkmakta ve aslı olmayan 'ya tutarsa' şeklinde son dakika asparagasları yayınlanmaktadır. Futbolcumuzun önce bir kulübe imza atacağı iddia edilirken, bir saat sonra başka bir takımla anlaştığı haberi yayılmaktadır. Bu tip söylentiler, bir noktadan sonra Deniz'i de kulübümüzü de taraftar ve camiamızı da rahatsız etmektedir."

AA

Etiketler: Kayserispor, Deniz Türüç, açıklama
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