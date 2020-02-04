"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Kırklareli'de heyecan dorukta

04 Şubat 2020, Salı 13:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3 Süper Lig takımını eleyerek çeyrek finale yükselen ve kurada Fenerbahçe ile eşleşen GMG Kırklarelispor, kentin gurur kaynağı haline geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma, Kırklareli'de büyük heyecan oluşturdu. 

Tarihinde ilk kez büyük bir başarı göstererek Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale adını yazdıran GMG Kırklarelispor, çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı ekibin iç sahadaki Fenerbahçe maçına saatler kala futbolseverlerin heyecanı da artıyor.

Futbol camiasında son dönem başarılarıyla adından söz ettiren yeşil-beyazlı ekip, bazı Fenerbahçe taraftarlarınca da destekleniyor.

"Rüya gerçek oldu"

Esnaf Burak Süzülmüş, Kırklarelispor'un tarihinin en önemli maçına çıkacağını söyledi.

Kırklarelispor'un bugünlere gelmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını belirten Süzülmüş, yeşil-beyazlı takımın rüyaları gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin kentte büyük heyecan oluşturduğunu anlatan Süzülmüş, "Bizim seviyemizde bir takım için bu çok büyük bir başarı. Çok güzel günler yaşıyoruz. Günlerdir bunun heyecanı var. Bu noktaya gelene kadar 3 Süper Lig takımı eledik. Ama ilk defa şehirde birçok insanın desteklediği büyük bir takım bu sefer şehre rakip olarak geliyor. Bu da insanlarda değişik duygulara sebep oluyor. Bizim takımımız bizim kimliğimizde yazıyor. Herkes önce şehrinin takımına sahip çıksın." diye konuştu.

Esnaf Vecdi Yüce de Fenerbahçeli olmasına rağmen yaşadığı kentin takımını destekleyeceğini söyledi.

Kırklarelispor'un başarılarıyla herkesi çok mutlu ettiğini ve onurlandırdığını dile getiren Yüce, takımın tüm kente heyecan verdiğini kaydetti.

"Trakya olarak böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı." diyen Yüce, şunları kaydetti:

"Fenerbahçeli olarak Kırklarelispor'un yanında yer alıyorum. Maça gideceğim ve inşallah Kırklarelispor bu turu da atlayarak bizleri daha da gururlandıracak. Doğduğumuz büyüdüğümüz şehrin takımına destek vereceğiz. Fenerbahçe tabii ki Türkiye çapında tuttuğumuz Avrupa'da, dünyada başarılarını istediğimiz takım ama Kırklarelispor bizim ev sahibi takımımız. Kırklarelispor'u destekliyoruz ve her zaman yanındayız."

Erol Ateş de Fenerbahçe gibi büyük bir takımın Kırklareli'ne gelecek olmasının herkesi sevindirdiğini belirtti.

Kırklarelispor'un Fenerbahçe karşısında galip geleceğine inandıklarını ifade eden Ateş, "İnşallah bu maçı kazanacağız diye ümit ediyoruz. Çok büyük heyecan var. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı burada ağırlayacağımız için heyecan yaşanıyor." dedi.

Maç için günler öncesinde kente geldi

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Ergun Reze, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurguladı.

Maç için kente günler öncesinde gelerek otele yerleştiğini aktaran Reze, maç saatini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Torunlarıyla maça gideceğini belirten Reze, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Kırklareli'ne geldim maç için. Koyu Fenerbahçe taraftarıyım ama Kırklarelispor'u destekleyeceğim. Gönlümüz Kırklarelispor'dan yana. Biz buraya Kırklarelispor'u desteklemeye geldik. Çok heyecanlıyız. Fenerbahçe gol attığında çok üzülürüm. Kırklarelispor'un da Fenerbahçe'nin de yeri bende çok ayrı ama Kırklarelispor daha ağır basıyor."

Öte yandan, maç öncesinde kente gelmek isteyen bazı taraftarlar ise otellerde yoğunluğa neden oldu. Kentteki otellerin doluluğu yüzde 70'e ulaştı.

AA

Etiketler: Kırklareli, heyecan
Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankası enflasyonu değerlendirdi

    Belçika'da koronavirüs vakası

    Saman krizi kapıda

    BM, İdlib'de olanlardan endişe duyduğunu açıkladı

    Japonya'da bir gemi virüs şüphesiyle karantinaya alındı

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

    Tehlikeli tırmanış

    Asıl beka meselesi kutuplaşma

    Olaylar kontrol dışına çıkabilir

    Yasama yetkisi devredilemez

    Memura yüzde 6, Tünel’e yüzde 56

    Koronavirüs hastanesi 10 günde açıldı

    Uzlaşmasız anlaşma olmaz

    Fark yüzde 350
    📷

    50 yıllık hasret...

    Öztrak'tan dikkat çeken Kızılay iddiaları

    Irak'ta Mavi Şapkalılar ile göstericiler arasında gerginlik

    Bekçi maaşlarına ilişkin EGM'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib, Libya, İsrail
    Cevher İLHAN

    “Yüzyılın fitne planı”
    Risale-i Nur'dan

    Şu zamanda musîbet şeklini değiştirmiş
    Genel

    Tehlikeli tırmanış
    Kübra ÖRNEK

    “Siz benim kabul olan duâlarımsınız”
    Ahmet BATTAL

    AB düşmanı …ratlar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, evini muhacir âileye verdi
    Osman ZENGİN

    İlimde ileri, temizlikte geri: Çin
    Nejat EREN

    Felâketler, musîbetler ve düşündürdükleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.