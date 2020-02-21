Kritik derbiye doğru

Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son maçların berabere bitmesi dikkati çekiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 110 gole, Galatasaray 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan 390 derbinin 146'sını Fenerbahçe, 123'ünü ise Galatasaray kazandı. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, son dönemde alınan beraberliklerle ön plana çıkıyor.

Son 5 maç berabere

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 5 lig maçı, beraberlikle sona erdi.

Ligde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. O müsabakanın ardından ligde oynanan 5 karşılaşmadan da takımlar 3 puanla ayrılamadı.

Söz konusu mücadelelerin üçü 0-0, biri 1-1, biri de 2-2'lik skorla tamamlandı.

Derbide karşılaşacak golcülerin ortak özelliği: Kazandırmak

Fenerbahçe ile Galatasaray'da golcü futbolcuların ortak bir özelliği dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları puan kaybı yaşamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 maçta rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray ise Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Vedat Muric en suskun döneminde

Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-lacivertli formayla en suskun dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 futbolcusundan biri konumunda bulunuyor.

Son haftaların golcüsü Adem Büyük

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu.

Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 4 lig maçında 5 gol kaydetti.

Toplam 19 lig maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Adem, derbide de formunu sürdürmek için formasını terletecek.

Galatasaray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlığından kurtularak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Terim ile Yanal'ın derbi karnesi

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.

Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.

Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.