Ligler 12 Haziran'da başlıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Koronavirüs sürecini birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek olduk. Tedbirler vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

En son Bakanımız Sayın Koca ile görüştük. Sayın Koca zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurup yol haritasını çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolar bulunmakla birlikte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

"Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız"

İnşallah ligleri en güzel biçimde Temmuz ayında tamamlamak istiyoruz. Ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararların Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.