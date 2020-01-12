Liverpool rekora imza attı

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham'ı 1-0 yendi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool'u ağırladı. Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı. Puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı. İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu. AA

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.