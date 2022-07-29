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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Luan Peres 3 yıl Fenerbahçe'de

29 Temmuz 2022, Cuma 21:00
Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinden Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

AA

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