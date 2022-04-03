Maça oruçlu çıktı, övgü aldı

Leicester City takımının genç stoperi Wesley Fofana, 1-1 berabere biten Manchester United maçına oruçlu olarak çıktı. Başarılı futbolcu, gösterdiği performansla övgü topladı.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City formasını terleten 21 yaşındaki Wesley Fofana, kısa süreli sakatlığının ardından Manchester United maçıyla birlikte sahalara döndü. Fofana, Ramazan ayının ilk günü oynanan maça oruçlu olarak çıktı. 1-1 berabere biten mücadelede 90 dakika süre alan Fofana, gösterdiği performansla alkış aldı. Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers Fofana hakkında şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir şey yemeden ve içmeden böyle bir performans ortaya koyması inanılmaz. En doğru şekilde oynadı ve ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi.” Haber: Mahmut Cemal Çakır Haber Merkezi

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