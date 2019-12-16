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16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Malatya, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla döndü

16 Aralık 2019, Pazartesi
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

29. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yerden pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu alan Guilherme'nin uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağın sahibi oldu.

75. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasa hareketlenen Roco, kale önünde vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

82. dakikada Lens'in sağdan ortasında altıpasa koşu yapan Elneny'nin gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.

85. dakikada konuk takım öne geçti. Acquah'ın sağdan ters kanada uzun pasında topu kontrol eden Bifouma, ceza sahası sağ çaprazında Güven Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle'de kaldı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Güven Yalçın'ın uygun durumda vurduğu top, üstten auta çıktı. 

90+6. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Murat Yıldırım'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bifouma, Güven Yalçın'dan sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. 90+9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Müsabaka, sarı-siyahlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: beşiktaş, malatyaspor
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